Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak.
Alınacak olan personeller bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek.
Alımlar adaylar arasında sözlü mülakat yoluyla yapılacak.
Başvurular elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında alınacak.
Sözlü sınav notu eşit olan adaylardan KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN.
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