Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak. Alınacak olan personeller bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek. Alımlar adaylar arasında sözlü mülakat yoluyla yapılacak.