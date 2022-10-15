Kulüplerden Bartın için başsağlığı mesajı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerinde çalışmalar devam ederken spor kulüplerinden üst üste başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Spor kulüpleri meydana gelen bu patlama sonrası üst üste paylaşımlarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

İşte spor kulüplerinden Bartın'da meydana gelen patlama sonrası yapılan paylaşımlar...

Türkiye Futbol Federasyonu: Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu: Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Fenerbahçe: Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz.

Galatasaray: Acımız tarifsiz...

Beşiktaş: Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Trabzonspor: Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz

Giresunspor: Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz.

Sivasspor: Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diliyoruz. Dualarımız madenci kardeşlerimizle...

Fatih Karagümrük: Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz.

Adanaspor: Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Erzurumspor FK: Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Göztepe: Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bursaspor: Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan madencilerimize acil şifalar dileriz.

Gençlerbirliği SK: Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Hatayspor: Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Antalyaspor: Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Başakşehir FK: Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Rizespor: Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Konyaspor: Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.