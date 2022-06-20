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Kum ocağındaki gölete giren 5 çocuktan 2'si boğuldu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde eski kum ocağı yakınında bulunan gölete giren 5 çocuktan Talha Korkmaz (16) ve Ferhat Şık (14) boğuldu.
Kum ocağındaki gölete giren 5 çocuktan 2'si boğuldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Tol Mahallesi'nde eski kum ocağında meydana geldi. Mahallede oturan Talha Korkmaz, Mert Doğan, Mustafa Şık ve kardeşleri Ferhat Şık ile Sedat Şık eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan göletin bulunduğu alana gitti. Suya giren çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre çırpınan Talha Korkmaz ve Ferhat Şık suya batarak gözden kaybolurken, Mustafa Şık, Sedat Şık ve Mert Doğan ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

Sudan çıkan 3 çocuk, çevredekilere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık görevlisi ve itfaiyenin su altı kurtarma ekipleri geldi. Dalgıçların su altında yaptığı aramada Talha Korkmaz ve Ferhat Şık'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan 2 çocuğun cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuklardan Talha Korkmaz'ın, babasının mahallenin muhtarı İsmail Korkmaz olduğu öğrenildi.  

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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