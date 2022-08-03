Kümesinde beslediği 120 tavuğu çaldılar

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Rıza Aydın'a (66) ait kümeste bulunan 120 tavuk, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Kaymak köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Rıza Aydın, önceki gün evinin yakınlarında bulunan kümesini akşam saatlerinde kontrol ettikten sonra uyudu. Aydın, sabah kalktığında kümesin kapılarının açık olduğunu ve tavuklarının ortada olmadığını fark etti. Çevrede araştırma yapan Aydın, sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çocuğu gibi baktığı tavuklarının çalınmasından dolayı üzgün olduğunu belirten Rıza Aydın, hırsız ya da hırsızların bulunmasını istedi. Köylüler ise son günlerde köy içine farklı araçların geldiğini ve boş evlere baktıklarını dile getirdi.