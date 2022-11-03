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Kümesteki tavuğun altında metamfetamin ele geçirildi

Konya'nın Meram ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kümeste bir tavuğun altındaki bölüme gizlenmiş 824 gram metamfetamin ile 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kümesteki tavuğun altında metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kalfalar Mahallesi Ermenek Sokak'taki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonrası polis, adrese operasyon düzenledi. Baskında bir kümeste de arama yapıldı. Aramada, bir tavuğun altındaki bölümde 824 gram metamfetamin ile 38 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait boş şarjör ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL'nin de bulunduğu operasyonda S.H. ile C.H. gözaltına alındı. 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde düzenlenen operasyonda 219 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Karatay ilçesi Hacıhasan Mahallesi'ndeki baskında da 1 kilo 200 eroin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli, işlemleri sonrası mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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