  • BIST 2.007,55
  • Altın 788.97719
  • Dolar 13.8606
  • Euro 15.6432
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ramazan T., kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Kemal Ç. ağır yaralanırken, Ramazan T. ise tutuklandı.
Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama

Kumluca'da oturan Ramazan T., kız kardeşi Ç.T. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç. ile dün gece yarısı Mavikent’te bir parkta buluştu. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Ç., iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkartıp Ramazan T.'ye doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması üzerine otomobilindeki av tüfeğini alan Ramazan T., Kemal Ç.’yi karın boşluğundan ve koltuk altından vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi’ne, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Ramazan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş insanı Orhan Adıbelli cinayetinde 2 tahliye06 Ocak 2022 Perşembe 17:58
  • Uyumak için girdiği bodrumda cesedi bulundu06 Ocak 2022 Perşembe 16:00
  • Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada05 Ocak 2022 Çarşamba 23:22
  • Dikili ve Menderes'te 66 kaçak göçmen kurtarıldı05 Ocak 2022 Çarşamba 23:20
  • Ümraniye'de veli ile annesi okulu birbirine kattı05 Ocak 2022 Çarşamba 22:22
  • Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın, hastanede öldü05 Ocak 2022 Çarşamba 21:27
  • 2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı05 Ocak 2022 Çarşamba 21:26
  • Jandarmaya 600 adet tarihi sikke satmak isteyince yakalandı05 Ocak 2022 Çarşamba 20:29
  • Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik ile yakalandı05 Ocak 2022 Çarşamba 20:28
  • 'Park' kavgasında komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı05 Ocak 2022 Çarşamba 19:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti