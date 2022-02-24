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Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları aralık sonuna kadar açılabilecek

Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek.
Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları aralık sonuna kadar açılabilecek

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amaçlanan düzenlemeye göre, uygulamadan, Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek. Birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak uygulamada alt/üst limit bulunmayacak.

Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmek için hesaplar, Türk lirası cinsinden olacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları, 21 Aralık 2021'den itibaren açılabilecek. Hesapların vadeleri 90 günden kısa ve 370 günden uzun olmayacak. 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 döneminde hesap açılabilecek. Vade başı ve vade sonu kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) konuya ilişkin hazırlayacağı uygulama talimatıyla belirlenecek.

Faiz ve kar payı oranı, asgari faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faiz oranının altında olmayacak, azami faiz oranı ise asgari faiz oranını 300 baz puandan fazla aşamayacak.

Ödeme, vade sonunda mevduat sahibine anapara ve faiz ödemesi aynı gün içinde yapılacak. Vade sonu kuru vade başı kurundan düşük ise kur farkı ödemesi yapılmayacak.

Vade sonu kurun vade başı kurdan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın, banka tarafından ödenecek tutardan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülecek ve aradaki tutar kur farkı ödemesi olarak hesap sahibine aktarılacak.

Kur farkı üzerinden hesaplanacak tutarın, banka tarafından ödenecek tutardan düşük veya bu tutara eşit olması durumunda kur farkı ödemesi yapılmayacak. Vade sonunun iş günü olması halinde ödeme vade sonunu takip eden ilk iş günü yapılacak.

Hesabın vadeden önce kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek ve aradaki fark banka tarafından TCMB'ye aktarılacak.

Uygulama talimatı, kararda belirlenen usul ve esasların ayrıntıları ile TCMB'nin bankalara yapacağı ödemeler ve kur farklarının hesaplanmasına ilişkin TCMB tarafından uygulama talimatı hazırlanacak.

TCBM uygulama talimatında, hesaplara uygulanacak asgari ve azami faiz oranları ile katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kar payı oranları yer alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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