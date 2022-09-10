  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Kur Korumalı Mevduatta son rakamlar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yaklaşık 9 ay önce hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 1,3 trilyon liralık hacmi geçtiğini belirterek, hesaplardaki gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplam 2 milyon 138 bin 489'a ulaştığını açıkladı.
Kur Korumalı Mevduatta son rakamlar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden Kur Korumalı Mevduat uygulamasındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.


Ekonominin çarklarının Türk Lirası enstrümanlarla döndüğünü vurgulayan Nebati, "Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır" ifadesini kullandı.

Nebati, Türk Lirası cinsinden varlıkların artmasının ve tasarrufların vadelerinin uzamasının, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor. Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk Lirası tercihimiz var.

Biz, tercihimizi Türk Lirası'nı önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrol 8 ayın en düşük seviyesini gördü08 Eylül 2022 Perşembe 16:12
  • ECB'den tarihi faiz hamlesi! 75 baz puan daha artırdı08 Eylül 2022 Perşembe 15:29
  • Merkez Bankası rezervleri açıklandı08 Eylül 2022 Perşembe 15:00
  • Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili 2025'te yollarda olacak08 Eylül 2022 Perşembe 13:19
  • Buğday fiyatları iki ayın zirvesini gördü08 Eylül 2022 Perşembe 10:10
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi08 Eylül 2022 Perşembe 09:43
  • Fed Başkan Yardımcısı: Politika faizinin daha da artması gerekecek08 Eylül 2022 Perşembe 09:28
  • Çukurova'da pamuk hasadı başladı07 Eylül 2022 Çarşamba 16:40
  • Yeni sosyal yardım paketi geliyor07 Eylül 2022 Çarşamba 12:50
  • Dolarda güçlü seyir sürüyor07 Eylül 2022 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti