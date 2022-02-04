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Kur korumalı TL mevduat hesabı 281 milyar liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti." dedi.
Kur korumalı TL mevduat hesabı 281 milyar liraya yükseldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimince İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Pendik'te yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

2020 yılı başı itibarıyla çok ciddi bir salgın sürecine girdiklerini vurgulayan Gürcan, "2020 ilk çeyrekte tüm dünyada ekonomik hayat neredeyse durma nokta geldi. İş yerleri kapandı, tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. Türkiye bu durağanlıktan en hızlı kurtulan ülkelerden biri oldu. 2021 yılı ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte ise 7,4 büyüdü. Türkiye'nin hızlı toparlanmasının sebebi üretime ve ihracata dayalı ekonomik yapısıdır. Bu durum Türkiye'nin pozitif büyümesine katkı veriyor ve dengeli büyümemizi sağlıyor." diye konuştu.

Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarına önemli bir ilginin olduğunu dile getirerek, "2 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi." şeklinde konuştu.

Sanayi endeksinin ciddi şekilde güçlendiğini aktaran Gürcan, "2022 birinci ayı itibarıyla kapasite kullanım oranımızın yüzde 78 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzden Türkiye üretime çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin esnafımıza ve sanayicilerimize yönelik açıkladığı tedbirlerle durgunluğu çok hızlı bir biçimde aştık." ifadelerini kullandı.

Nisan ayından itibaren enflasyonda düşüş beklentisi
Gürcan, salgın süreci sonrasında tüm dünya genelinde ciddi fiyat artışları olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılması, imalat sektörünün yavaşlaması, enerji krizlerinin yaşanması sebebiyle tüm dünyada enflasyonist bir ortam oluştu. Dünya genelinde emtia fiyatlarında çok önemli artışlar meydana geldi. Bu artışlar sanayicimizin üretim maliyetlerini artırdı. 2022 Ocak ayı itibarıyla yüzde 48,7'lik enflasyonumuz var. İnşallah sayın bakanımızın söylediği gibi nisan ayından itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor."

Jeopolitik konumdan kaynaklı siyasi krizler sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının arttığını vurgulayan Gürcan, "Devlet olarak doğalgaz ve elektrikte ciddi desteklerle alış maliyetinin çok çok altında vatandaşımıza enerji teminini sağlıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da yaptığı çalışma ile dar gelirli ailelerimize önemli destekler veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere elektrikte düşük tarifeden faturalandırma aylık 150 kw'den 210 kw seviyesine çıkarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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