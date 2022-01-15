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Kur'an kurslarında geçen yıl 11 bin 773 kişi hafızlık belgesi aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 2021'de 11 bin 773 kişinin eğitimini tamamlayarak, hafızlık belgesini almaya hak kazandığını söyledi.
Kur'an kurslarında geçen yıl 11 bin 773 kişi hafızlık belgesi aldı

Dinç, AA muhabirine, gündüz ve yatılı Kur'an kurslarında hafızlık eğitiminin yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin hafız olma süresinin kapasiteye göre değişiklik gösterdiğini bildiren Dinç, "77 bin 190 öğrencimiz hafızlık eğitimini sürdürüyor. Hafızlık eğitiminin bir programı var. Bu program bir yıl hazırlık, iki yıl da hafızlık süreci olmak üzere yaklaşık üç yılı kapsayan bir dönemden oluşuyor." dedi.

Dinç, 9 bin çocuğun hem okuluna devam ettiğini hem de Kur'an kurslarında eğitim aldığını ifade eden Dinç, eğitimlerin aynı zamanda hafız olan hocalar tarafından verildiğini dile getirdi.

Yeni yılın hafızlık tespit sınavlarının 10 Ocak itibariyle başladığını duyuran Dinç, "2021 yılında 11 bin 773 kardeşimiz hafızlığını tamamlayarak belgesi almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Hafız olma noktasında ciddi bir talep olduğunu aktaran Dinç, "Hafız olmasını istediğimiz çocuğumuzun ilgi, alaka ve motivasyonu çok önemli. Çocukların hafızlık yapıp yapamayacağına hafızlık tespit komisyonlarımız karar veriyor." diye konuştu.

Kur'an kurslarına yoğun bir teveccüh olduğunu vurgulayan Dinç, "Kovid-19 salgını öncesinde bu yaş grubu öğrencilerimiz 200 bine yaklaşmıştı. Salgın nedeniyle eğitimler kesintiye uğradı. Yüz yüze eğitim tekrar başladığında geldiğimiz nokta itibarıyla 137 bin öğrencimiz var." bilgisini paylaştı.

"4-6 yaş grubu Kur'an kursları, değerler eğitiminin işlendiği programları barındırıyor"
4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında Kur'an eğitiminin verilmediğini vurgulayan Dinç, "4-6 yaş grubu Kur'an kursları daha çok değerler eğitiminin işlendiği programları içinde barındırıyor. Allah, peygamber, doğa, insan ve vatan sevgisi ile Kur'an'ı Kerim'in harflerini tanıma gibi eğitimler veriliyor. Biz bu yaştaki çocuklara Kur'an ezberletilmesini pedagojik açıdan doğru bulmuyoruz. Çocuk, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından sonra yaz Kur'an kurslarına da gidiyor. Öğrenci, ilkokul 4'üncü sınıftan sonra eğer hafız olmak istiyorsa anne baba bunu onaylıyorsa ve hocalar da bunu uygun görüyorsa hafızlık eğitimine başlayabiliyor." değerlendirmesinde bulunudu.

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