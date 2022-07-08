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Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Bugün başlayan uygulama, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.
Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 00.00'da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz salı saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek.

15 Temmuz'da da ücretsiz uygulama
15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında da 15 Temmuz cuma saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

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