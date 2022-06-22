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Kurban çadırları kuruluyor

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı Kurban Bayramı’na hazırladı. Vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışmalarına erkenden başlayan ekipler, 231 çadırın kurulacağı Yakacık’ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kurban çadırları kuruluyor

Alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığı alanda, parsel çizimi ve numaralandırma işlemleri sonrası çadırlar da kurulmaya başladı.

Tüm birimler seferber 

Başkentin en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık’ta bu yıl yaklaşık 5 bin 600 büyük, 15 bin küçükbaş kurbanlık görücüye çıkacak. Bayramın bayram tadında geçmesi için tüm ayrıntıları düşünen Yenimahalle Belediyesi, haftalar öncesinden belediyenin Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi.

5 bin araçlık otopark, 24 saat güvenlik 

Yakacık’ta vatandaşların kurbanlık seçmeleri ve bayram günü kesim işlemleri sırasında otopark sıkıntısı yaşanmaması için de önlem alan Yenimahalle Belediyesi, alanda 5 bin araçlık otoparkı düzenledi. Öte yandan alanda Kurban Bayramı boyunca 24 saat güvenlik hizmeti de verilecek. Zabıta ve güvenlik ekipleri, Yakacık’ta huzurdan ve asayişten sorumlu olacak.

Kurbanlıklar Yakacık’a giriş yapıyor

Her yıl yüzlerce çadırın kurulduğu Yakacık’ta bu yıl ilk çadırlar kurulmaya başladı. Çadır kurulumunun tamamlanmasının ardından üç gün içinde kurbanlıkların tamamı da Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminde alana girmiş olacak. 

 

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