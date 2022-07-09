Bayramın ilk gününde aileleriyle kurban pazarlarına giden vatandaşlar, kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Ankara

Ankara'da bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşların, kurban ibadetini yerine getirme telaşı başladı.

Kurbanlık hayvanlarını belediyelerin kapalı pazar yerlerine ya da kesim alanlarına getiren Ankaralılar, tekbirler eşliğinde kesim işlemini yerine getirdi. Vatandaşlardan bazıları hayvanlarını kendi kesmeyi tercih ederken bazıları kasaplara kestirdi.

Kesim alanlarında olası yaralanmalara ilk müdahaleyi yapmak için sağlık ekibi ve ambulans bekletildi.

Bazı kent sakinlerinin kurbanlık hayvanlarını kesim alanına getirirken zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Kesim işlemini tamamlayan kimi vatandaşların, semaverde demlediği çayla kahvaltı yapıp dinlendiği görüldü.



Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Vatandaşların, Bahçelievler'deki kesim alanında, aileleriyle önceden aldıkları numaraya göre kurbanlıklarının kesilmesi için beklediği görüldü.

Kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak belediye görevlileri tarafından hijyene dikkat edilerek kesilirken, zabıta görevlileri de çevrede bir aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

Kesim alanında sıra bekleyen Önder Narin, sabah 08.30'da kurbanlıklarını alana getirdiklerini belirterek, "Pandemiden sonra temizlik ve hijyene daha çok dikkat edilir olmuş. Ortam çok güzel. Allah herkesin kurbanını kabul etsin." dedi.

Sabah namazından sonra hissedarlarıyla alana gelen İsmet Köse de güzel ve hijyenik bir ortamla karşılaştıklarını ifade ederek, "Eskiden kendimiz kesiyorduk, zor oluyordu. Böyle ortamda daha güzel oluyor. Bir saat içinde eve gidiyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle kurban kesim alanına gelen Neşe Erbey, "Namazı kıldık, kahvaltıyı yaptık, buraya geldik. Sıramızı bekliyoruz. Poşetlerimizi de getirdik. Kurbanımız kesilirse alıp götüreceğiz. Kavurma yapacağız, komşulara dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Erbey'in annesi Elif Topal da kurbanın kesilmesini beklediklerini, paylaştıktan sonra kavurma yapacaklarını belirterek, "Eskiden evlerin önünde kesiliyordu. Böyle daha kolay, daha zevkli oluyor." dedi.

Hayvan sahipleri satıştan memnun

Bu yılki satışlardan memnun kaldıklarını dile getiren hayvan sahipleri ise ellerinde çok az küçükbaş kurbanlık kaldığını aktardı.

Kurban pazarına, Tokat'ın Reşadiye ilçesinden 215 koç getiren Nihat Koyuncu, elinde 13 koç kaldığına işaret ederek, "Bu sene satışlardan çok memnunum. Allah herkesin işini iyi etsin. İlk etapta büyük koçları 4 bin 500-5 bin lira arasında verdim. Koçlar şimdi 3 bin 700-3 bin 600 lira arasında satılıyor." şeklinde konuştu.

Ümraniye Hekimbaşı Kurban Pazarı'nda da bayram namazının kılınmasının ardından yoğunluk başladı.

Kurbanlıkların bazıları, pazarın yanındaki kesimhanede kesilirken, bazı vatandaşlar ise pazardan kurbanlıklarını aldı. Öte yandan, Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri de pazarda önlem aldı.

Kağıthane'deki kurban satış yerine sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar daha önce aldıkları kurbanlıkları, araçlarla kesim alanına götürdü.

Bazıları ise bayramın ilk gününde kurbanlık almak için satıcılarla pazarlık yaptı.

Adana

Adana'nın merkez ve ilçelerinde kurulan kurban pazarlarına gelenler, bütçelerine uygun hayvan baktı.

Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında zaman zaman çetin pazarlıkların yapıldığı görüldü.

Pazara gelen Ferit Alkan, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nı sevinçle karşıladıklarını belirten Alkan, "Bu sene güzel üç kurbanlık aldık. Alamayanlara da Rabb'im seneye nasip etsin. Keseceğiz ve hakkaniyetle dağıtmaya çalışıp, kendimize de biraz ayıracağız. Fiyatlar iyi çok şükür." dedi.

Mersin

Mersin'de kurbanlık alımı için bayramın ilk gününü tercih eden vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.

Bütçelerine uygun kurbanlığı seçmek için esnafın kurduğu çadırları gezen vatandaşlar, zaman zaman satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.

Kurbanlıkların kesimi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince kurulan mobil kesim noktalarında da hareketlilik yaşandı.

Yenişehir Belediyesi ekipleri de vatandaşlara su ve poşet dağıttı.

Hatay

Hatay'da da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıkların yapıldığı görüldü.

Besicilerden Abdullah Koyuncu, bu yıl hayvan fiyatlarının geçen yıla oranla pek farklı olmadığını söyledi.

Satışlardan memnun olduğunu belirten Koyuncu, hayvan pazarında her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğunu kaydetti.

Osmaniye

Osmaniye'de de bayramın ilk günü kurbanlık almak isteyenler, Dereobası köyüne kurulan kurban pazarına gitti.

Vatandaşlar, satıcılarla pazarlık ederek aldıkları kurbanlıkları kendi araçları ya da nakliyeciler vasıtasıyla taşıdı.

Antalya

Antalya ve çevre illerdeki besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, Kepez ilçesinde kurulan pazara getiriyor.

Bayram süresince açık kalacak pazara kurbanlık almak için gelen vatandaşlar, hayvanları titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı pazarlığa giriyor.

Pazar yerinde büyükbaş ve küçükbaşların satışı, canlı ağırlıkları da dikkate alınarak pazarlıklar sonucu yapılıyor.

Besici Osman Bulut, AA muhabirine, bu yıl fiyatların çok artmadığını, küçükbaş hayvan fiyatının 2 bin liradan başladığını söyledi.

Bulut, satışların düne göre daha iyi olduğunu belirterek, son güne kadar tüm hayvanları satmayı hedeflediğini kaydetti.

Muğla

Menteşe ilçesindeki Düverek ve Bayır hayvan pazarlarında, vatandaşlar bayramın ilk günü yoğunluk oluşturdu.

Pazarlardaki besicilerin çoğunun, ellerindeki küçük ve büyükbaş hayvanları sattıkları görüldü.

Hayvan pazarlarında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hijyen denetimleri yapıldı.

Güvenlik güçlerince sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı hazırlanan broşürler besicilere dağıtılarak, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Burdur

Burdur'daki canlı hayvan pazar yerinde bayram hareketliliği yaşanıyor.

Besiciler, emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları kendilerine tahsis edilen alanlarda vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kurbanlık fiyatlarının biraz daha uygun olmasını bekleyenler, alımı bayramın ilk gününe bıraktığından pazarda yoğunluk yaşanıyor.

Teke yöresinin merkezi sayılan ildeki pazarda en çok dikkati çeken kurbanlıklar, et verimi yüksek yerli ırk Honamlı keçileri oldu.

Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 2 bin ila 4 bin lira arasında alıcı buluyor.