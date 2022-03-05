Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, küresel ölçekte yaşanan çip krizinin bu yıl da devam edeceğini, 2023'ün ikinci çeyreğinde veya ikinci yarısında toparlanma olacağını öngördüklerini belirtti.

logo

logo

×

TEKNOLOJİ

Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, küresel ölçekte yaşanan çip krizinin bu yıl da devam edeceğini, 2023'ün ikinci çeyreğinde veya ikinci yarısında toparlanma olacağını öngördüklerini belirtti.

Cem Şan |

05.03.2022

Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor

Bursa

Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda bütün dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olduğunu ve herkesin bunun üretim, tedarik zinciri ve ekonomik bakımdan etkilerini merak ettiğini söyledi.

Otomotiv sanayisi için tedarik zincirlerinin sağlıklı ilerlemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Saydam, sektörde bütün kararların verilere dayalı alındığını dile getirdi.

Saydam, bir aracın yurt dışına satılması veya ülkeye ihracat anlamında 1 dolar daha fazla kazandırmalarının önemli olduğunu ancak konu insan hayatı olunca, hele bu kayıplar savaşlarda yaşanırsa bu durumun tüm verilerin önüne geçtiğini ifade etti.

Hiçbir bilginin insan canından önemli olmadığını söyleyen Saydam, "Bizim önceliğimiz barıştır. Bir araba veya bir otomobil daha fazla üretmek yerine Avrupa'da barış ve uluslararası düzenin tekrar tesis edilmesinden yanayız." dedi.