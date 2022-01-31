  • BIST 2.005,00
  • Altın 762.49261
  • Dolar 13.3859
  • Euro 14.9486
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Küresel gaz piyasalarında 'arz stresi' birkaç yıl daha sürebilir

Küresel doğal gaz piyasalarında talebi düşürecek güçlü politikalar uygulanmaması halinde arz eksikliğinin orta vadede endişe yaratabileceği öngörülüyor.
Küresel gaz piyasalarında 'arz stresi' birkaç yıl daha sürebilir

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Doğal Gaz Piyasası- 2022 İlk Çeyrek Raporu'na göre, geçen yıl salgın kısıtlamaları sonrası ekonomilerdeki hızlı iyileşme ve aşırı hava olayları sonucu küresel doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 4,1 milyar metreküpe ulaştı.

Doğal gaz arzının talepteki büyümeye yetişememesi sonucunda Avrupa'da spot gaz fiyatları 2020'ye göre 5 kat, ABD'de 2 kat ve Asya'da spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatları 4 kat arttı.

Yüksek doğal gaz fiyatları özellikle sanayi tüketicilerinin alternatif yakıtlara geçmesine, üretimlerini kısma veya tamamen durdurmasına yol açtı.

Artan doğal gaz tüketiminin etkisiyle 2021'de küresel doğal gaz ticareti bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla (81 milyar metreküp) rekor seviyeye ulaştı. Boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ticareti bu dönemde yüzde 12 büyüdü ve küresel gaz ticaretindeki artışın yüzde 65'ini oluşturdu.

Avrupa'nın boru hatlarıyla gaz ithalatı yüzde 11 artış gösterirken, kıtaya Norveç, Kuzey Afrika ve Azerbaycan'dan boru hatlarıyla gelen gaz sırasıyla yüzde 5, yüzde 50 ve yüzde 20 yükseldi.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı ise geçen yıl 2020'ye göre yüzde 4 arttı ve bu ihracatın büyük bir kısmı Türkiye üzerinden gerçekleşti.

Küresel LNG ticareti geçen yıl yüzde 6 büyürken, Çin Japonya'yı da geride bırakarak ilk kez dünyanın en büyük LNG ithalatçısı oldu.

LNG projelerinin yüzde 45'inde gecikme
Geçen yıl boru hattı ve LNG projelerinde salgın kaynaklı aksamalara bağlı olarak ortaya çıkan arz eksikliğinin, küresel doğal gaz talebini baskılayacak güçlü politikalar uygulanmaması halinde orta vadede endişe yaratabileceği öngörülüyor.

Özellikle yapım aşamasında olan yaklaşık 190 milyar metreküplük gaz sıvılaştırma kapasitesinin yüzde 45'inin tamamlanmasının ortalama 14 ay gecikebileceği hesaplanıyor.

Bu kapsamda, projelerdeki aksamaların gelecek birkaç yıl arzı kısıtlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatlarında faiz baskısı31 Ocak 2022 Pazartesi 09:00
  • Türkiye'nin beyaz eşya sektörü 2021'de ihracatta 'Avrupa şampiyonu' oldu30 Ocak 2022 Pazar 12:31
  • Finansal istikrar yeni enstrümanlar ve yerli teknolojiyle desteklenecek30 Ocak 2022 Pazar 12:30
  • Tapu harcı geliri geçen yıl 24,3 milyar lirayla rekor kırdı30 Ocak 2022 Pazar 11:29
  • Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede30 Ocak 2022 Pazar 11:28
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2021'de 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi verdi30 Ocak 2022 Pazar 09:44
  • Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine 'en çok satan otomobil üreticisi' oldu29 Ocak 2022 Cumartesi 16:00
  • İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı29 Ocak 2022 Cumartesi 14:20
  • Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu29 Ocak 2022 Cumartesi 13:10
  • Kar, çayda kalite ve verimi artıracak28 Ocak 2022 Cuma 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti