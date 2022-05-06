Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor.

Çarşamba günü Fed'in politika kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 3'ten fazla değer kazanan ABD pay piyasaları, dün Fed'in enflasyonu önlemekte zorlanabileceği endişesi ile kazançlarının tamamını geri verdi.

Analistler, Fed'in faiz artışında geç kalmış olabileceği korkusunun dünkü fiyatlamalarda etkili olduğunu kaydederek, söz konusu durumun satış baskısını derinleştirdiğini bildirdi.

Dünkü işlemlerde S&P 500 endeksinde neredeyse bütün sektör endekslerinin gerilediğini ifade eden analistler, satıcılı seyrin bu kadar geniş bir yelpazeye yayılmış olmasının yatırımcıları gelecek dönem için de tedirgin ettiğini söyledi.

Söz konusu endişelerle tahvil piyasalarında da etkili olan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,10'la Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 8 oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çekerek, oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam edebileceğini söyledi.

ABD'de halihazırda oldukça güçlü bir iş gücü piyasası bulunduğunu hatırlatan analistler, raporda iş gücü piyasasına ilişkin son durumla birlikte ücretlerdeki değişimin de yakından takip edileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,56, Nasdaq endeksi yüzde 4,99 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,12 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de satıcılı seyirle başladı.

Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

BoE'nin karar metninde, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel enflasyonist baskılar keskin bir şekilde yoğunlaştı. Bu, dünya ve İngiltere büyüme görünümünde önemli bir bozulmaya yol açtı.” İfadelerine yer verildi. Banka bilanço küçültmesine ilişkin ise bir karar almadı.

Analistler, dün ABD'deki satış baskısının kapanışa yakın Avrupa borsalarında da etkili olduğunu ancak, BoE'nin enflasyonla mücadelede başarılı olabileceği beklentisiyle İngiltere borsasının sınırlı da olsa pozitif ayrıştığını dile getirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de satıcılı başladı.

ABD pay piyasalarında dünkü satıcılı seyrin ardından yeni günde Asya borsalarında da risk iştahı düşük seyrediyor.

Analistler, ABD'de artan enflasyon tedirginliğiyle birlikte Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında izlediği politikaların büyüme üzerindeki olası olumsuz etkilerin Asya'da pay piyasalarını baskıladığını aktardı.

Üç günlük tatilden dönen Japonya piyasalarının ise pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın güvercin kalan tutumu ve döviz kurunun Japon ihracatçı firmaları destekleyici adımlarının Japonya pay piyasalarının alış ağırlıklı seyri sürdürmesinde etkili olduğunu söyledi.

Bölgede açıklanan verilere göre ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 2,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi kapanışa yakın ABD borsalarındaki satıcılı seyre paralel kazançlarını kısmen geri verse de, günü yüzde 1,47 artışla 2.466,26 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,9 artışla 14,8646’dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu