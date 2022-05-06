  • BIST 2.455,78
  • Altın 898.303
  • Dolar 14.8963
  • Euro 15.6379
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor.

Çarşamba günü Fed'in politika kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 3'ten fazla değer kazanan ABD pay piyasaları, dün Fed'in enflasyonu önlemekte zorlanabileceği endişesi ile kazançlarının tamamını geri verdi.

Analistler, Fed'in faiz artışında geç kalmış olabileceği korkusunun dünkü fiyatlamalarda etkili olduğunu kaydederek, söz konusu durumun satış baskısını derinleştirdiğini bildirdi.

Dünkü işlemlerde S&P 500 endeksinde neredeyse bütün sektör endekslerinin gerilediğini ifade eden analistler, satıcılı seyrin bu kadar geniş bir yelpazeye yayılmış olmasının yatırımcıları gelecek dönem için de tedirgin ettiğini söyledi.

Söz konusu endişelerle tahvil piyasalarında da etkili olan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,10'la Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 8 oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çekerek, oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam edebileceğini söyledi.

ABD'de halihazırda oldukça güçlü bir iş gücü piyasası bulunduğunu hatırlatan analistler, raporda iş gücü piyasasına ilişkin son durumla birlikte ücretlerdeki değişimin de yakından takip edileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,56, Nasdaq endeksi yüzde 4,99 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,12 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de satıcılı seyirle başladı.

Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

BoE'nin karar metninde, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel enflasyonist baskılar keskin bir şekilde yoğunlaştı. Bu, dünya ve İngiltere büyüme görünümünde önemli bir bozulmaya yol açtı.” İfadelerine yer verildi. Banka bilanço küçültmesine ilişkin ise bir karar almadı.

Analistler, dün ABD'deki satış baskısının kapanışa yakın Avrupa borsalarında da etkili olduğunu ancak, BoE'nin enflasyonla mücadelede başarılı olabileceği beklentisiyle İngiltere borsasının sınırlı da olsa pozitif ayrıştığını dile getirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de satıcılı başladı.

ABD pay piyasalarında dünkü satıcılı seyrin ardından yeni günde Asya borsalarında da risk iştahı düşük seyrediyor.

Analistler, ABD'de artan enflasyon tedirginliğiyle birlikte Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında izlediği politikaların büyüme üzerindeki olası olumsuz etkilerin Asya'da pay piyasalarını baskıladığını aktardı.

Üç günlük tatilden dönen Japonya piyasalarının ise pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın güvercin kalan tutumu ve döviz kurunun Japon ihracatçı firmaları destekleyici adımlarının Japonya pay piyasalarının alış ağırlıklı seyri sürdürmesinde etkili olduğunu söyledi.

Bölgede açıklanan verilere göre ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 2,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi kapanışa yakın ABD borsalarındaki satıcılı seyre paralel kazançlarını kısmen geri verse de, günü yüzde 1,47 artışla 2.466,26 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,9 artışla 14,8646’dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TİM Başkanı Gülle: 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı05 Mayıs 2022 Perşembe 13:46
  • Gazprom: Almanya, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattını 2028'den önce kullanamayacak05 Mayıs 2022 Perşembe 12:51
  • Borsada spor endeksi nisanda yükselirken, şampiyon Trabzonspor'un hisseleri negatif ayrıştı05 Mayıs 2022 Perşembe 12:10
  • Ticaret Bakanı Muş: 23,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracatı gerçekleşti05 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
  • Korumalı iş yerlerine geçen yıl 670 bin lira ödenek aktarıldı05 Mayıs 2022 Perşembe 11:27
  • Nisanda fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen salatalık oldu05 Mayıs 2022 Perşembe 11:26
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:15
  • Enflasyon rakamları açıklandı05 Mayıs 2022 Perşembe 10:14
  • Evlerin balkonları adeta bostana döndü05 Mayıs 2022 Perşembe 09:56
  • Brent petrolün varil fiyatı 111,16 dolar05 Mayıs 2022 Perşembe 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti