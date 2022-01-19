Küresel piyasalar artan jeopolitik risklerle satış ağırlıklı seyrediyor

Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliğiyle dün küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün konuyla ilgili gelişmelerin yanı sıra İngiltere ve Almanya'da enflasyon verileri takip edilecek.

Merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, başta Asya ülkelerinde olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları da gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişmelere dün Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilimin de eklenmesi, pay piyasalarında satışları hızlandırdı.

Avrupa Parlamentosunun Dış İlişkiler ile Güvenlik ve Savunma Komiteleri dün Ukrayna'nın doğusu ve Rusya ile sınırda süren krize ilişkin ortak bir toplantı düzenlerken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu, Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamada bulunulduğunu söyledi.

Rusya tarafında ise Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün Moskova'da İran nükleer anlaşmasını görüşeceği bildirildi. Öte yandan Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacağı duyuruldu.

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 88,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artan petrol fiyatlarına karşın, dün Rusya'da RTS endeksi 1.355,25 puanla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü de yüzde 7,3'lük değer kaybıyla 1.367,5 puandan tamamladı.

Rus borsasındaki kayıplar başta gelişmekte olan ülke borsaları olmak üzere küresel pay piyasaları geneline yayılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesindeki yerini korudu.

Öte yandan, dün bilançosunu açıklayan ABD'li banka Goldman Sachs'ın net karı 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 3,94 milyar dolara geriledi. Bankanın hisseleri beklenenden kötü gelen bilançosunun ardından yüzde 7'ye yakın değer kaybederken, tüm bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,60 düşüşle günü tamamladı. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,5'lik artışla 95,7 seviyesine çıkmasının ardından yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi 51,7 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, veriye ilişkin değerlendirmeler ekonomik görünümün yeni yılın başlangıcından itibaren gözle görünür şekilde iyileştiğin ortaya koydu. Artan petrol fiyatları ve Rusya ile yaşanan gerilimin enerji tedarikine yansımalarına yönelik endişeler ise pay piyasalarında dün düşüş yaşanmasına neden oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,8'lik düşüşle 1,1318'den kapanmasının ardından bugün 1,1330 seviyelerinde bulunuyor.

Asya'da ise Kovid-19 vaka sayılarındaki artış gündemin odağındaki yerini korurken, Avustralya ve Japonya'nın ardından Çin'de de tedbirlerin sıkılaştırılmaya devam ettiği görülüyor. Pay piyasaları tarafında ise ABD borsalarındaki negatif havanın bu sabah Asya'da devam ettiği izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içinde, dün artan jeopolitik risklerle öğleden sonra Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti ve 17.32'de endekse bağlı devre kesici sisteminin çalışması ile seans tamamlanmış oldu. Böylece BIST 100 endeksi günü yüzde 5,08 değer kaybıyla 1.979,83 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,7'lik artışla 13,5288'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,5520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, artan jeopolitik risklerin, halihazırda enflasyon ve para politikalarına yönelik endişelerle düşük seyreden risk iştahını daha da azalttığını ve bu durumun dünya genelinde pay piyasalarında satışları tetiklediğini söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını aktaran analistler, veri gündeminde İngiltere ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, tahvil piyasasının seyrinin de piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.020 ve 2.110 seviyelerinin direnç, 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı TÜFE ve ÜFE

10.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları