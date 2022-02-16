Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor

Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamaların ardından risk iştahının arttığı ve emtia fiyatlarında düşüş yaşandığı görülürken, yatırımcılar bugün Fed'in ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarına odaklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin sert karşılık vereceğini, krizin çözülmesi için diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla küresel çapta risk iştahı artarken, pay piyasalarında alımlar, altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında ise geri çekilme hızlandı.

Jeopolitik risklerdeki artışla 94,7 dolarla Ekim 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyelerde bulunan Brent petrolün varil fiyatı, haber akışının ardından dün 90,7 dolar seviyelerine kadar geriledi. Dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı ise 1.845 doların altına inerken, bugün 1.853 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan Avrupa'da doğal gaz fiyatları vadeli işlemlerde dün 80 avro seviyelerinden 67 avroya kadar gerilerken, bugün 70 avro seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında, dün ABD'de açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 9,7 ile beklentilerin üzerinden artış kaydetti. Açıklanan veriler, fiyat baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini ortaya koyarken, azalan jeopolitik risk algısı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ocak ayı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,53 değer kazanırken, dolar endeksi dün yüzde 0,4'lük azalışla 96 sınırının hemen altından kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,05 seviyelerinden yüzde 1,97'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 2,03 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışı ve bu paralelde enerji fiyatlarındaki hareketlilik gündemin odağında kalmaya devam ederken, yükselen enflasyon baskıları karşısında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz artırımını ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin sözle yönlendirmeler de yakından izleniyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, dün yaptığı açıklamada, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğine kadar net varlık alımlarını sonlandırabileceğini, bundan kısa bir süre sonra da faiz artırımı yapabileceğini söyledi.

Siyasi gerilimin azalmasıyla dün Rusya'da RTS endeksi dün yüzde 5,1 artarak 1.498 puandan kapandı. Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin 2021 yılının 4. çeyreğinde yıllık yüzde 4,6 ile beklentileri karşılaması sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,98 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,6'lık artışla 1,1358'den günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), küresel çapta normalleşme yolunda adımlar atan merkez bankalarının aksine gevşek para politikası duruşunu korumasının ekonomik etkilerine yönelik tartışmalar devam ediyor. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, aşırı gevşek para politikasından vazgeçmesinin bankanın elinde tuttuğu devasa büyüklükteki varlıklara geçici zarar verebileceğini söyledi. Bu ihtimalin göz ardı edilemeyeceğini belirten Kuroda, bunun kesin olarak gerçekleşeceğinin de söylenemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ÜFE yüzde 9,1 ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,9 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Bu gelişmelerle yeni günün Asya pay piyasaları tarafında pozitif başladığı dikkati çekerken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da güne düşüşle başlayan ve jeopolitik gerilimi azaltan açıklamalarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.038,16 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün 13,56-13,69 bandında hareket etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,5970 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini, tansiyonun azalsa da risklerin hala masada olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün Fed'in ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, tutanaklarda bankanın faiz artırım hızı ve zamanlamasına ilişkin verilecek ipuçlarının pay piyasalarının bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını söyledi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ocak ayı TÜFE

10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

22.00 FOMC toplantı tutanakları