Küresel piyasalar Fed'in toplantısına odaklandı

Küresel piyasalarda dün yüksek oynaklıkla birlikte karışık seyrin sürdüğü görülürken, bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının yılın ilk toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar bulunuyor.

Geçen haftanın ikinci yarısından bu yana Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken, karşılıklı açıklamaların devam ettiği görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini belirtirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırgan bir tutum sergilemesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağı uyarısında bulundu. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın geçen ay NATO'ya yaptığı anlaşma teklifine bu hafta yazılı olarak karşılık vereceklerini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi artırmasından endişeli olduklarını söyledi.

Jeopolitik risklere dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bu akşam saat 22.00'de Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Jerome Powell'ın konuşması bulunuyor. Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajlar takip edilecek. Fed'in halihazırda bu yıl içinde 4 kez faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, ilk adımı martta atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha şahin bir tutum sergileme ihtimali ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güne düşüşle başlayan endeksler gün içinde artı bölgeye geçse de kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,80'i test etmesinin ardından bugün yüzde 1,77 seviyesinde bulunuyor. Dün 96,3'le yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 96 sınırının hemen altından işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün jeopolitik riskler ve enerji tedarikine ilişkin sorunlar yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ederken, açıklanan bilançolara dair iyimserlik pay piyasaların destekledi. Fed'in faiz artırımında beklenenden daha şahin bir tutum izleyeceği beklentileri teknoloji hisselerini negatif etkilerken, bankacılık sektörü hisselerinin güçlü bir performans sergilemesi dikkati çekti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dün 1,1263 ile bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 1,13'ün hemen üzerinde tamamlarken, bugün yatay hareket ediyor.

Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler ve Çin'de kredi piyasasına ilişkin haber akışı yakından izlenmeye devam ediliyor. Yıllardır düşük enflasyonla mücadele eden Japonya'da fiyat artışlarının ülke merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine doğru kısa bir süreliğine hızlandığı görüşleri yaygınlaşırken, yükselişin arkasındaki gerçekler ve bunların sürdürülebilirliği tartışılıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra küresel risk algısındaki artışın da etkisiyle dün Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü Asya borsalarında, bugün daha sınırlı olsa da satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.945,07 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 13,4794'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,4830 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, Fed'in bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, yurt içinde bilanço sezonunun başlamasıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya ve perakende stokları

18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı