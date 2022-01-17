Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ile Avro Bölgesi’nde enflasyon verileri olacak.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere banka yetkililerinin faiz artırım patikasına dair verdiği şahin mesajların, ülkede son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileriyle desteklenmesi sonrası, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendi.

Bu durum pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesini beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri hafta başında yüzde 1,81'i test etmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 1,70'in altını görse de cuma günü yeniden yüzde 1,79'a çıktı.

ABD'de cuma günü önde gelen bankaların bilançoları ve açıklanan veriler de karışık sinyaller verdi. Net kar, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda JPMorgan Chase'de yüzde 14 ve Citigroup'ta yüzde 26 geriledi, Wells Fargo'da ise yüzde 86 arttı. Ülkede perakende satışlar aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 10 ayın en büyük düşüşünü kaydederken, sanayi üretimi de piyasadaki artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 geriledi.

Öte yandan ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve yükselen enflasyon endişelerinin etkisiyle ocakta aylık 1,8 puan azalışla 68,8'e indi.

Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, haftalık bazda endekslerin düşüş kaydetmesi dikkati çekti. Geçen haftayı S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla tamamladı. Dolar endeksi 94,6-96,3 bandında seyrettiği geçen haftayı yüzde 0,6 değer kaybıyla tamamlamasının ardından yeni haftaya 95,2 seviyelerinden yatay başladı. ABD piyasalarında bugün Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla işlem yapılmayacak.

Avrupa tarafında da geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin enflasyon ve para politikasına yönelik sözle yönlendirmeleri ile bölgede açıklanan büyüme verileri piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak ECB'nin son toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi. Toplantı tutanaklarının yanı sıra bu hafta Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri de açıklanacak. Bu gelişmeler öncesi ABD'de açıklanan enflasyonun yüksek seviyesini koruması ve Fed'in şahin tutumu ile Avrupa pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,5 artışla 1,1416 seviyelerinden kapanmasının ardından yeni haftaya yatay başladı.

Asya tarafında geçen hafta pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin, Çin'de açıklanan büyüme verileri ve sonrasında ülke merkez bankasının faiz indirimine gitmesiyle yeni haftaya taşındığı görüldü. Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi 2021'de bir önceki yıla göre ise yüzde 8,1 büyüdü. Öte yandan Çin'de aralıkta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, perakende satışlardaki artış yüzde 1,7 ile piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün bir yıl vadeli kredi faiz oranında Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirime giderek yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e çekti. Banka, yedi günlük ters repo faiz oranını da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirdi.

Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,11 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıdı ve haftayı 2.072,93 puandan tamamladı. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,95 düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL ise geçen haftayı yüzde 1,9 düşüşle 13,5149'dan tamamlamasının ardından yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 13,5250'den başladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın da karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söyledi.

Hafta genelinde ise yurt içinde perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi