Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda açıklanan bilançolar nedeniyle oynaklık artarken, bugün gözler ABD'de yayımlanacak istihdam verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü para politikası toplantısında faiz kararında değişikliğe gitmezken, karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın tonu yatırımcılar tarafından "şahin" olarak değerlendirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise dünkü toplantıda 25 baz puan faiz artırırken, tahvil piyasalarında sene sonuna kadar ECB'nin 40, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Dün, ABD'de açıklanan bilançolarda karlılığın beklentilerin altında kalmasıyla New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış eğilimi derinleşirken, piyasalar kapandıktan sonra ise durum tersine döndü.

Amazon ve Snap gibi şirketlerin açıkladıkları bilançolarda beklentilerin üzerinde gerçekleşen karlılıklar vadeli işlem piyasalarında yatırımcı algısının önemli şekilde değişmesine sebep olurken, Snap'in vadeli işlem kontratında yükselişi yüzde 60'lara ulaştı.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 137,4 milyar dolar oldu. E-ticaret devinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde 14,09 dolar olan hisse başına karı ise geçen yılın aynı döneminde 27,75 dolara çıktı.

Bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerinin ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunması sebebiyle piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para politikalarına ilişkin resim netleşmeye başlarken, petrol fiyatlarında yükseliş eğiliminin ivme kazanması ise dikkati çekiyor. ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, kısıtlı arza karşı petrol ürünlerine olan talebin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı. Brent petrolün varil fiyatı da Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 91,1 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,44, Nasdaq endeksi yüzde 3,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde alıcılı seyrediyor.

Avrupa'da dünkü merkez bankası kararları sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın önemli ölçüde arttığı görülüyor.

ECB'nin şahinleşmesiyle bölge ülkelerinin tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,14, Fransa'nın 10 yılık tahvil faizi de yüzde 0,55 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Avro/dolar paritesi de yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşırken, 13 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.1470'ten alıcı buluyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ise bölgede risk iştahını törpüleyen ana etken olmayı sürdürüyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise pozitif seyrediyor.

Asya'da, ABD'deki vadeli işlem piyasalarının yükseliş eğilimine paralel pozitif bir seyir izleniyor. Dün yeni yıl tatilinden dönen Güney Kore'ye bugün Hong Kong da katılırken, hafta boyunca kapalı olan Hong Kong borsasındaki yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

Dün yurt içinde enflasyon verileri gündemin odağında yer alırken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69 arttı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin ocakta aylık yüzde 10,09 artacağını öngörüyordu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 2,21 değer kaybederek 1.957,690 puana gerilerken, Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 13,5688’e çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,57 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmaya başladığına dikkati çekerek, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Yapı Kredi'nin 2021 yılında konsolide net karı 10,5 milyar lira ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.880 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu