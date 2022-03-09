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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkilerine yönelik endişelerle yüksek oynaklıkla birlikte karışık seyir izlenirken, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının sürmesiyle enerji sektörü hisselerinde ayrışma dikkati çekiyor.
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan ithal ettiği doğal gaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltmak için plan hazırlarken, İngiltere bu yıl sonuna kadar Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ve ürünleri ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı.

Öte yandan Shell, Starbucks ve McDonald's gibi uluslararası şirketlerden de Rusya'da faaliyetleri sonlandırma kararları gelmeye devam ederken, şimdiye kadar Rusya'daki ortaklıklarından çıkan ve ticari faaliyetlerini durduran şirket sayısının 150'yi aştığı belirtiliyor.

Söz konusu kararların ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, bugün 128,7 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi ile dün 2.070 dolarla 1,5 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 2.047 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, ABD'nin Rusya'dan doğal gaz ithalatının, ülkenin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşıladığını, bu kapsamda ülke ekonomisinde majör bir etki yaratması beklenmediğini belirterek, Batılı ülkelerin bu konuda alacağı kararların fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine işaret ediyor. Risk iştahının düşük seyretmesiyle güvenli limanlara yönelimin devam edebileceğini aktaran analistler, ayrıca petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın etkisiyle sektör hisselerinde de pozitif ayrışma yaşandığına dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle dün güne tepki alımlarıyla başlayan New York borsasında satış ağırlıklı seyir sürdü ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,2'lik azalışla 99,1 seviyelerinden kapanırken, bugün yeniden 99'un hemen altında seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 1,88 seviyelerine kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,86 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün pozitif başladığı görülüyor.

Avrupa borsalarında da risk algısındaki artışa karşın petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde görülen yükselişlerin etkisiyle dün karışık bir seyir gözlendi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle kapanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 geriledi, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 artışla 1,0907'den kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının da yeni güne pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi 4. çeyrekte yıllık yüzde 4,6 ile beklentilerin oldukça altında büyüdü. Bu dönemde, ülke ekonomisinde büyüme çeyreklik bazda ise yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 0,9 ve aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler ve emtia fiyatlarındaki artışın ülke ekonomilerine yansımalarına yönelik tedirginlikler gündemin odağındaki yerini korurken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da güne düşüşle başlayan ve dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi, küresel piyasalardan pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 2.011,35 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 ve 2090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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