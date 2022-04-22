Küresel piyasalar Powell'ın açıklamaları sonrası negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü şahin açıklamaları sonrası negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası Fed'in atacağı politika adımlarına yönelik açıklamalar varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in daha sert adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını dile getirdi.

Fed yetkililerinin söz konusu açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında temmuz ayına kadar yapılacak üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artışına gitmesinin kesin olarak fiyatlandığını kaydederek, bundan sonraki veri ve yönlendirmelerde haziran ve temmuz ayına ilişkin ipuçlarının aranmaya başlanacağını bildirdi.

Dün güne alıcılı başlayan New York borsası Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçti. S&P 500 endeksi yüzde 1,48, Nasdaq endeksi yüzde 2,07 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları da yeni güne düşüşle başladı.

ABD borsalarında satışlar güçlenmeden kapanan Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Dünkü konuşmasında Avrupa ekonomileri ile ABD ekonomisi arasında yapısal farklılıkların olduğunu ve iki ekonominin farklı hızlarda hareket ettiğini belirten Lagarde, faiz artışına ilişkin karar almak için gelecek makroekonomik verileri takip edeceklerini söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,98 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 1,36 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne satıcılı başladı.

ABD pay piyasalarındaki satıcılı seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşınırken, Çin borsası kapanışa yakın yükselişe geçerek pozitif ayrıştı.

Çin'de bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamada olan kısıtlamalar yavaş yavaş da olsa gevşetilmeye başlanırken, henüz belirli sayıda ve öncelikli olan şirket çalışanlarının işe gitmelerine izin veriliyor.

Analistler, söz konusu adımın normalleşme açısından önemli olduğunu kaydederek, Çinli yetkililerin büyük yatırımcılara hisse almaları çağrısında bulunmasının da pay piyasalarındaki satış baskısını törpülediğini bildirdi.

Bölgede açıklanan verilere göre ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 1,2 artarak beklentiler paralelinde gerçekleşti. Ülkede öncü verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 53,4'e gerilerken, hizmet sektörü PMI 50,5'e çıktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi gün içinde 2.562,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, önceki kapanışa göre yüzde 1,22 artışla kapanış rekorunu da 2.556,81 puana taşıdı.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 14,7065’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,7130 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, devam eden IMF toplantıları kapsamında ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 puanın direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek olarak öne çıkacağını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, nisan ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı cari işlemler dengesi

16.45 ABD, nisan ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI