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Küresel piyasalar tatillerin öne çıktığı yılın son haftasında pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda Kovid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada pozitif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalar tatillerin öne çıktığı yılın son haftasında pozitif seyrediyor

Omicron varyantına ilişkin haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeye devam etse de Noel ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcıların etkisiyle işlem hacimlerinin düştüğü pay piyasalarında pozitif görünüm korunuyor.

Çin'de artan vakalar bazı şehirlerde kısıtlamaları beraberinde getirirken, ABD'de Omicron varyantında görülen hızlı artış da özellikle ulaştırma sektörünü olumsuz etkiliyor.

Fransa ve Yunanistan'ın Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sonrası gelecek ay için evden çalışmaya dönebilecekleri belirtilirken, Fransa'da vatandaşlardan mümkün olduğu takdirde haftanın en az üç günü evden çalışmaları istendi.

Vaka sayılarının birçok ülkede salgın başlangıcından bu yana rekor seviyelere ulaşmasına karşın, hastaların yoğun tıbbi yardıma ihtiyaç duymamaları piyasalarda risk iştahını canlı tutuyor.

ABD'de dün enerji ve teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ederken, ABD Başkanı Joe Biden, 768 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,38 artışla rekor kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında ise yatay seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa tarafında dün küresel pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı seyir etkili olurken, Londra piyasasının resmi tatil nedeniyle kapalı olması açık olan piyasalarda da sakin bir seyir izlenmesine neden oldu.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık seyirle başladı. İngiltere'de tatil nedeniyle bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

Asya'da artan vaka sayıları neredeyse bütün ülkelerde kısıtlamaları beraberinde getirerek, piyasalardaki risk iştahını törpüledi.

Avustralya'da günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin üzerine çıkarken, Hong Kong'da aşılamanın okullarda da zorunlu olması gerektiğine yönelik görüş ağırlık kazanmaya başladı.

Öte yandan, Çin'in Çinli firmaların yurt dışında halka arz olmaları için bazı ek düzenlemeler getirmesi pay piyasalarındaki bir diğer risk unsuru olarak dikkati çekti.

Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ise pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekledi. Buna göre ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 7,2 ve yıllık yüzde 5,4 artışla beklentileri oldukça geride bırakırken, işsizlik oranı ise yüzde 2,8'e çıktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da geçen haftaki sert satıcılı seyrin ardından tepki alımları dün de devam etti. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,31 değer kazanarak günü 1.897,13 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 5,2 değer kazancıyla günü 11,5664'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,62 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, aralık ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı Richmond Fed sanayi endeksi

Kaynak: Haber Kaynağı
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