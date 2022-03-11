Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyonist kaygılarla negatif bir seyir izlenirken, emtia fiyatlarının seyri ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısından somut bir sonuç alınamadı.

Müzakerelerde istenilen sonucun elde edilmemesine ilave olarak dün ABD'de açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetmesi de risk iştahını azalttı. Verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini, ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti.

Öte yandan Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlere dün ABD'li Goldman Sachs ve JPMorgan Chase de eklendi.

Bu gelişmelerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülürken, dün altının ons fiyatı 2.009 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,7'lik azalışla 1.985 dolar seviyelerine geriledi. Enflasyonist baskıların artması ile dün yüzde 2,02'ye kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,98 seviyelerinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise Batılı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması ihtimalinin zayıflaması ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleriyle düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 107 dolara geriledi.

New York borsasında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,34, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,6'lık artışla 98,5'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, enflasyon görünümünde bir zayıflama görülmemesi halinde varlık alımlarının 3. çeyrekte sonlandırılacağını bildirdi. Banka ayrıca, büyüme beklentilerini düşürdü, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın, net tahvil alımı sona erdikten bir süre sonra faizleri artıracaklarını ve bu artırımın kademeli yapılacağını belirtirken, fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

ECB'nin kararları sonrası devam eden jeopolitik riskler ve enerji krizine dair kaygılarla Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,93, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,8'lik düşüşle 1,0978'den kapanmasının ardından bugün 1,10'un hemen üzerinde hareket ediyor.

Asya borsalarında, bugün azalan risk iştahı ve özellikle teknoloji hisselerinde devam eden sert düşüşlerle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.

Yurt içinde ise, dün Borsa İstanbul'da güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, kapanışa yakın kazançlarını geri verdi ve günü yüzde 0,03'lük azalışla 2.042,01 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,3 artışla 14,8416'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,9020'den işlem görüyor.

Analistler, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısından somut bir sonuç çıkmamasının ardından piyasalarda satış baskısının arttığını belirterek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini söyledi.

Artan enflasyonist kaygılar sonucu para politikalarının beklenenden daha "şahin" olacağı görüşlerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bu kapsamda gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısından çıkacak kararların yakından izleneceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar, 2022 sonunda ise 26 milyar 520 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta yıllık yüzde 9,1 artacağını öngören ekonomistler, bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 9,8 yükseleceğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, ocak ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, mart ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Almanya, şubat ayı TÜFE

10.00 İngiltere, ocak ayı büyüme ve sanayi üretimi

13.00 Avrupa Liderler Zirvesi

18.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi