Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere dair olumlu haber akışı ile risk iştahı önemli ölçüde artarken, bugün ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

İstanbul'da dün Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da müzakere sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu ifade etti.

Müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlendi, petrol fiyatları ve dolar endeksi sert düştü.

Buna karşın Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını kapatmayı görüşmesi, petrol fiyatlarının kayıplarının bir kısmını geri almasını beraberinde getirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 108,8 dolardan kapatırken, yarın gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı öncesi bugün 108 dolar seviyelerinde dengelendi.

Merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı faiz artırımları ile gerçekleştireceği beklentileri ise tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden oluyor. ABD'de dün 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,53 seviyelerinden hızla düşerken, 2 yıllık tahvil faizi yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 2,46 seviyesini gördü. Böylece ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi Eylül 2019'dan bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı.

Jeopolitik risklere ilişkin iyimserliğin yanı sıra ABD'de dün beklentilerin üzerinde gelen Tüketici Güven Endeksi'nin ardından dün New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,97, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 98,2'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Şu dakikalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,36 ve 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,33 seviyelerinde işlem görüyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise satıcılı seyrediyor.

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, enflasyon kaygıları ve Rus gazına alternatif arayışları gündemdeki yerini koruyor. Müzakere umutları ile dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,08 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dolara olan talebin azalmasıyla dün 1,1137 ile yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri öncesi yeni günün endeks vadeli kontratları tarafında negatif başladığı görülüyor.

Asya cephesinde Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları karşısında uygulanan kapanma tedbirleri ile Japonya'da merkez bankası müdahalesine karşın tahvil piyasasından çıkışlar risk iştahını törpülüyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), getiri oranlarını hedef seviyede tutmak için bugün de tahvil alımı gerçekleştirirken, operasyonların devam edeceği sinyali verdi. Bankanın bu hamlesinin ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1,5 baz puan düşüşle yüzde 0,23'e geriledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 2.206,50 puandan tamamladı. Dolar/TL dün iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü de yüzde 1,6'lık azalışla 14,5828'den kapatırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6180'den işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam etse de müzakerelere ilişkin olumlu haberlerin risk algısını törpülediğini söyledi.

Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

11.00 Avrupa, ECB Başkanı Lagard'ın konuşması

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, mart ayı enflasyon

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 2021 yılı 4. çeyrek büyüme