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Küresel piyasalarda, artan jeopolitik tansiyonla negatif bir seyir izleniyor

Küresel pay piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takviminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.
Küresel piyasalarda, artan jeopolitik tansiyonla negatif bir seyir izleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. ABD, Rusya'nın bu kararını şiddetle kınarken, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle başta buğday, petrol ve altın olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş yaşanırken, yeni günün Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarında sert düşüşle başladığı gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı 95,1 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini test etti, altının ons fiyatı ise 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü. Rusya'da RTS endeksi, dün Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 13,2 kayıpla 1.207,5 puandan tamamladı. Dolar/Rus rublesi paritesi de 80,5 ile 15 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 79,9 seviyelerine geriledi.

Bu gelişmelerle dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan New Yok borsasında, ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün yüzde 2'ye yakın düşüşle başladığı görülüyor. Dolar endeksi yüzde 0,2'lik artışla 96,2 seviyelerinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir haftadır gözlenen düşüşünü sürdürdü ve yüzde 1,86'ya indi.

Avrupa'da artan jeopolitik risklerle siyasi açıklamaların hızlandığı görülürken, pay piyasaları tarafında Batılı ülkelerin Rusya'ya olası yaptırımları ve enerji tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kısıntının ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik endişeler fiyatlanıyor. Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04 değer kaybederken, yeni işlem gününde endeks vadeli kontratlarda kayıplar ortalama yüzde 2'yi aştı. Dün yatay hareket eden avro/dolar paritesi bugün 1,13 sınırında tutunmaya çalışıyor.

Asya tarafında da yeni günün satış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, dün özellikle gün sonuna doğru etkisini artıran alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 artışla 2.038,06 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir gözlenen yatay hareketine devam ederken, dün yüzde 0,1'lik artışla 13,6760'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6530 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, 3nin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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