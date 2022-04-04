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Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü artıyor

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl eklenen 93 bin 605 megavat karasal ve deniz üstü kapasiteyle yıl sonunda 837 bin 451 megavata ulaştı.
Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü artıyor

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan "Küresel Rüzgar Raporu 2022"ye göre, Kovid-19 nedeniyle tüm sektörlerde üretim zincirindeki aksama yüzünden önceki yıl ertelenen ya da durdurulan enerji projeleri tekrar başlatıldı.

Geçen yıl rüzgar enerjisi kurulu gücüne 72 bin 499 megavat karasal, 21 bin 106 megavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi ilave edildi.

Bu dönemde, en fazla karasal rüzgar enerjisi kurulumu 37 bin 352 megavat ile Çin, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerin bulunduğu Asya Pasifik Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Bunu 19 bin 243 megavat karasal rüzgar enerjisi kurulumuyla ABD, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerin bulunduğu Amerika takip etti.

Üçüncü sırada yer alan ve Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Bölge'sinde karasal rüzgar enerjisi kurulumu geçen yıl 14 bin 95 megavat olarak kayda geçti.

Petrol zengini ülkelerin yer aldığı Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde ise karasal rüzgar enerjisi kurulumu 1809 megavat olarak hesaplandı.

Öte yandan, geçen yıl dünya genelinde en fazla deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumu 17 bin 788 megavatla Asya Pasifik Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Asya Pasifik Bölgesi'ni 3 bin 317 megavatla Avrupa Bölgesi takip etti.

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 93 bin 605 megavat karasal ve deniz üstü ilave kapasiteyle 2021 yılı sonunda 837 bin 451 megavata ulaştı.

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