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Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu İplikçi Nedim hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde "İplikçi Nedim" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu İsmail İncekara'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu İplikçi Nedim hayatını kaybetti

"Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu İsmail İncekara'dan acı haber geldi. İncekara'nın 72 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. 

"İÇİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ!"

Acı haberi Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" mesajını yayınladı.

İSMAİL İNCEKARA HAKKINDA

İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

Usta oyuncu İsmail İncekara, 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'İplikçi Nedim' karakteriyle hafızalara kazınmıştı...

"YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

2000-2001 sezonunda yardımcı rolde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" dalında "Afife Tiyatro Ödülü"nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

"Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı sinema filmleri, "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek", "Hayat Bağları" adlı diziler ise yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

 

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