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Kurtulmuş mısır koçanları sanata dönüştü

El becerileri ile herkesi şaşırtan Altındağlı kadınlar, değişik bir sanat dalına imzalarını attı. Kadınlar, kurtulmuş mısır koçanlarını sanata dönüştürdü. 
Kurtulmuş mısır koçanları sanata dönüştü

Mısır koçanı Altındağlı kadınların elinde sanat objesi oldu. Kurutulmuş mısır koçanlarıyla birbirinden güzel sanat eserleri tasarlayan Altındağlı kadınlar, büyük beğeni topladı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde şu anda 12 kursiyerle “mısır koçanı örücülüğü” kursunun devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kaybolmaya yüz tutmuş ve değişik bir sanat dalı olduğu için kadınlarımız da yeni yeni tanışıyor bu sanatla... Ortaya çıkan eserler gerçekten çok güzel ve dikkat çekici... Hepsinin eline ve emeğine sağlık...” dedi. 

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HEM SANAT, HEM GERİ DÖNÜŞÜM 

Kursiyer sayısının zamanla giderek artacağına inandığını söyleyen Başkan Balcı kurs ile ilgili şu bilgileri verdi: 

“Mısır koçanı örücülüğü aslında Bartın ilinde ve çeşitli Karadeniz köylerinde yapılan bir sanat... Günümüzde maalesef pek çok geleneksel el sanatı gibi kaybolmaya yüz tutmuş. Altındağlı kadınların bu sanatı sevmesi ve sahip çıkması bizi çok mutlu etti. En çok masrafsız ve kolay ulaşılabilir bir malzeme olması dikkatlerini çekti. Mısır koçanı Anadolu’da atılan, hayvanlara yedirilen bir malzeme... Yani bu sanat aynı zamanda mükemmel bir de geri dönüşüm örneği... Atılacak koçanlar muhteşem eserlere dönüşüyor. Nihale, kapı süsü, çiçekler, sepetler, çeşitli ev aksesuarları yapıyorlar. Gerçekten hepsi birbirinden güzel... Ürünler ortaya çıktıkça ilgi de artıyor.” 

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Başkan Balcı ayrıca, “Yok olmaya yüz tutmuş bir sanat dalının Altındağlı kadınların ellerinde yeniden hayat bulmasından dolayı çok mutluyuz. Bu sanatı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

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