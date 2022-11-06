Kurtulmuş’tan açıklama: Çok yüksek bir asgari ücret olacak

AK Parti iktidarının önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş’tan 2023 asgari ücret ve EYT konularında önemli açıklamalar geldi. Kurtulmuş "yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir asgari ücret belirlemesi olacak" dedi.

Aralık ayında netleşmesi beklenen asgari ücret ve EYT’de milyonlar asgari ücret ne kadar olacak , eyt kapsamı ne sorularına cevap ararken, yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İşte bir son dakika asgari ücret açıklaması daha…

AK Parti iktidarının önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş ’tan 2023 asgari ücret ve EYT konularında önemli açıklamalar geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında canlı yayında 2023 asgari ücreti ve EYT’nin kapsamı konularındaki soruları cevapladı.

BİR NUMARALI MADDE EKONOMİ

2023’ün ortasında yapılması beklenen seçimlerde kampanyanın bir numaralı maddesinin ekonomi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Buna hayat pahalılığı deyin, enflasyon deyin vesaire buna ne derseniz deyin, birinci madde budur. Bunun farkındayız" dedi.

“ÇOK YÜKSEK BİR ASGARİ ÜCRET OLACAK”

Kurtulmuş asgari ücretle ilgili “2022 sonu, yani daha doğrusu önümüzdeki yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak” diye konuştu.

EYT SON ŞEKLİNE GELDİ

AK Partili Numan Kurtulmuş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ise "Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir konu yoktur” dedi ve ekledi:

“EYT son şekline geldi. Belli bir takvimde, onu açıklamak bize düşmez. Vakti geldiğinde Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Ve böylece yıllardır konuşulan EYT meselesinde oldukça geniş bir kitlenin 'olur' dediği, 'bu hakkaniyetli oldu' diyebileceği bir sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum…"

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