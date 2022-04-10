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Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye'de mart ayı itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 262 bin 759, gelir stopaj vergisi mükellefi 3 milyon 559 bin 113, KDV mükellefi sayısı da 3 milyon 206 bin 85 oldu.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 1 milyonu aştı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de mart ayı itibarıyla yıllık bazda tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken kurumlar vergisi mükellefi sayısı ilk kez 1 milyonu geçti.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 65 bin 741 kişi (yüzde 7) artarak 1 milyon 5 bin 416 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 380 bin 756'sı İstanbul'da, 104 bin 215'i Ankara'da, 62 bin 176'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısı yaklaşık yüzde 8 yükseldi
Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı martta yıllık bazda 249 bin 449 kişi (yüzde 7,5) yükselerek 3 milyon 559 bin 113'e çıktı.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 201 bin 537 kişi (yüzde 6,7) artarak 3 milyon 206 bin 85 kişi oldu.

Gelir vergisi mükellefi sayısı 138 bin 947 kişi (yüzde 6,5) artışla 2 milyon 262 bin 759'a ulaştı.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı da 168 bin 934 kişi (yüzde 7,9) yükselerek 2 milyon 305 bin 874 olurken basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 838 bin 937'ye yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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