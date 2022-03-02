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Kuryelerden halaylı eylem

Şişli'deki Yemek Sepeti şirketinin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Eylemin 30'uncu gününde kuryeler davul zurna eşliğinde halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı.
Kuryelerden halaylı eylem

Online yemek siparişi hizmeti veren Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini 30 gündür sürdürüyor.

Bugün de öğle saatlerinde Yemek Sepeti şirketinin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti. Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, pankart açıp sloganlar attı.

Kuryeler yapılan basın açıklamasının ardından davul zurna eşliğinde halay çekti. Polis ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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