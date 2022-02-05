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Kuş gözlemcilerinin gözde rotası: İzmit Körfezi Sulak Alanı

Bir bölümü "sulak alan" olarak tescillenen İzmit Körfezi, flamingo, yeşilbaş, turna ve boz ördeğin yanı sıra nesli tehlike altındaki dikkuyruk, tarakdiş, elmabaş patka ve küçük karabatak kuşlarına ev sahipliği yapıyor.
Kuş gözlemcilerinin gözde rotası: İzmit Körfezi Sulak Alanı

Kocaeli'de ekolojik zenginliğe sahip İzmit Körfezi Sulak Alanı, 168 kuş türüyle doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ile kuş gözlemcilerinin en gözde rotaları arasında yer alıyor.

Marmara Denizi'nin doğu ucunda, kent merkezine çok yakın mesafede bulunan sulak alan, büyük bölümü sazlık yapısıyla flamingo, yeşilbaş, turna, sakarmeke, boz ördek, tepeli patka, bayağı kaşıkgaga, suna, balıkçıl ve büyük ak balıkçılın yanı sıra nesli tehlike altında olan dikkuyruk, tarakdiş, elmabaş patka ve küçük karabatak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Nesli tükenme riski yüksek ve küresel ölçekte koruma altındaki kuş türlerinin yaşamını sürdürmesi açısından önem taşıyan yerler arasında gösterilen sulak alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince 9 yıl önce yapılan kuş gözetleme kulesi de bulunuyor.

Kış ortası sayımında 168 kuş türünün tespit edildiği İzmit Körfezi Sulak Alanı, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları ile kuş gözlemcileri tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

"Canlıların korunup gözetilmesi önemli"
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006 yılında bir bölümü "sulak alan" olarak tescillenen İzmit Körfezi'nin, pek çok kuş türü ve diğer canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı sağladığını anlattı.

Sulak alanların, tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliği en yüksek ekosistemler olduğuna dikkati çeken Alioğlu, yalnızca bulundukları ülkelerin değil diğerlerinin de doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Alioğlu, sulak alanların tüm canlı türlerinin yüzde 40'ını, hayvan türlerinin ise yüzde 12'sini barındırdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sulak alanlar, dünyadaki iklimin ve sağlığın ölçülebildiği alanlardan, ekolojik merkezlerden biridir. Sulak alanların sağlığının korunması, oradaki canlıların korunup gözetilmesi, bizim için önemli konulardan biridir. İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda son yapılan kış ortası kuş sayımında 168 kuş türü tespit edildi. Bunların içinde elmabaş patka, ak balıkçıl, gri balıkçıl, gümüş martı gibi türler bulunmaktadır."

"Ekoturizm noktası olma özelliği taşıyor"
Alanın şehre çok yakın lokasyonda olduğunu vurgulayan Alioğlu, "Tüm doğaseverlerimizin, doğa fotoğrafçılarının, kuş gözlemcilerinin rahat şekilde ulaşabildikleri ve gözlem yapabildikleri alanlardan biridir. Bu anlamda önemli ekoturizm noktası olma özelliği taşımaktadır." dedi.

Kuş gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu da Kocaeli'nin bu alan başta olmak üzere Ballıkayalar Tabiat Parkı, Ormanya Doğal Yaşam Alanı, Sapanca Gölü ve Karadeniz sahil kesiminde Seyrek gibi önemli kuş alanlarına sahip olduğunu dile getirdi.

İzmit Körfezi Sulak Alanı'ndaki çeşitlilik ve kuş sayısının, şehirdeki hayatın ne kadar sağlıklı işlediğini gösterdiğini vurgulayan Malkoçoğlu, burasının il genelinde gözlemledikleri 286 kuş türünün 168'ine yuva olduğunu kaydetti.

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