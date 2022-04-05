Kuşadası'na 2 kruvaziyerle bin 114 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 1114 yolcusuyla iki gemi yanaştı.

Bahama bayraklı "Norwegian Jade" ile "Emerald Azzurra" isimli iki kruvaziyer, Ege Port Limanı'na demirledi.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li bin 114 turistin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Bazı turistler ise Kuşadası Çarşısı'na geçti.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin normale dönmesiyle birlikte kruvaziyer turizminde canlanma olduğunu, gemilerin rotalarının yeniden Türkiye'ye çevirmesinin kent ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Güngör, "2022 yılında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başladı. Zor günleri geride bıraktık." ifadelerini kullandı.