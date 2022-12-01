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Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi yoğun bakımda

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi yoğun bakımda. Bu kişilerin içkiyi aldığı büfenin sahibi tutuklandı. Evinde ölü bulunan ve evinde etil alkol tespit edilen Özgür Ayabakan’ın ise sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi yoğun bakımda

Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde içki satışı yapan büfeden, M.Y. (43), E.A. (50) ve N.Ç. (21), önceki gün farklı zamanlarda, plastik şişede içki aldı. Evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanan bu kişiler, yakınlarının çağırdığı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y., E.A. ve N.Ç.'nin içkileri satın aldığı büfenin işletmecisi Mustafa A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bu arada, Yenidoğan Mahallesi Çanak Çeşme Sokak'ta yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Özgür Ayabakan (33) yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerinin gittiği evinde ölü buldu. Evdeki incelemede plastik şişede etil alkol bulundu. Sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Ayabakan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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