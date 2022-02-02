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'Kutup girdabı' şubat ayında da etkisini sürdürecek

Prof. Dr. Şermin Tağıl, "Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir." dedi.
'Kutup girdabı' şubat ayında da etkisini sürdürecek

Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgasının, Türkiye’yi etkisi altına almaya başladığını belirterek, "Kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir." dedi.

Tağıl, AA muhabirine, aralık sonu ile ocak başında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerin yaşandığını, ocak ayının ikinci yarısından itibaren de sıcaklığın hızla düştüğünü hatırlattı.

Ardışık soğuk ve sıcak dönemlerin normal olduğunu ancak bu döngülerdeki aşırılıkların takip edilmesi gerektiğini ifade eden Tağıl, Türkiye'nin içinde bulunduğu enlemlerde kutup girdabının kış döneminde iklim şartlarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Kutup girdabının sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine neden olduğunu dile getiren Tığıl, şöyle konuştu:

"Ocak sonunda kutup girdabının desteklediği aşırı soğuk hava dalgası, Türkiye’yi etkisi altına almaya başladı. Yüksek atmosfer tahminlerine göre, kutup girdabı şubat ayının başında gücünü düşürecek ancak bu durum stabil kalmayacak. Şubat ayında kuzeyden gelen soğuk hava taşınımının devam etmesi beklenmektedir."

Son 10 yılın en uzun soğuk nöbetlerinden
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında ülkenin bazı yerlerinde sıcaklıklarda 14 derece düşme gerçekleştiğinin altını çizen Tağıl, son 10 yılın en uzun soğuk nöbetlerinden birinin yaşandığını aktardı.

Aşırı soğuk hava akımının bazı bölgelerde afet boyutuna ulaşmasının tedbirlerin yeterli olmamasından kaynaklandığını öne süren Tığıl, küresel iklim değişikliğiyle birlikte kar kuraklığının da gündemde olduğunu, kar yağışının su kaynaklarına olumlu etkisiyle değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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