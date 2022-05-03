Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya'nın kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak? - 03.05.2022
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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 12°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ile Burdur'un kuzeydoğusunda, Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın kuzey ve batısı ile Kayseri'nin güneyi ve Niğde'nin doğusunda, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Doğu Karadeniz bölümü ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Üç büyük ilde Ramazan Bayramı boyunca hava durumu:
Ankara: 4 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,
İstanbul: Bayramın ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,
İzmir: Bayramın 2. ve 3. günleri parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında.
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