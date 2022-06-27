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Kuyumcu vurgununda mağdur sayısı 166'ya çıktı, dolandırılan miktar 33 milyon TL oldu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde müşterilerinden topladıkları altın, döviz ve TL ile ortadan kaybolduktan sonra yakalanan 6 kuyumcu ile ilgili soruşturmada mağdur sayısı 166'ya, dolandırılan para miktarı ise 33 milyon TL'ye çıktı.
Kuyumcu vurgununda mağdur sayısı 166'ya çıktı, dolandırılan miktar 33 milyon TL oldu

Emek Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., 23 Haziran'da uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve TL ile ortadan kayboldu. Kuyumculara telefonla ulaşamayan müşteriler, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır'dan ayrılarak Adana ve Osmaniye'ye gittiklerini tespit etti. Her iki kentin polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü. C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye'de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana'nın Pozantı ilçesinde 24 saat içinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., S.Y. ve C.Y. tutuklandı, M.Y., E.A. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜKKANDAKİ KASALAR AÇILDI

Savcılığın talimatıyla dün şüphelilerin çalıştırdığı 2 kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Şeyhşamil Mahallesi Muhtarı Metin Yaşar ve 2 avukat gözetiminde içeri girerek kasaları açtı. 2 ayrı iş yerinde ve şüphelilere ait otomobilde, 4 saat süren aramalarda bir miktar para ve altın bulundu. Uzman polislerce yapılan aramalarda telefon, doküman, bilgisayar ile dijital verilere de el konuldu. Dijital verileri inceleme altına alınırken, ele geçirilen altın ve paralar adliyeye gönderildi.

Bu arada soruşturma kapsamında daha önce 65 olan mağdur sayısı, 166'ya yükseldi. Mağdurların zararının ise toplamda 33 milyon TL olduğu bildirildi.

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