  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Kuyumcunun altınları bu kez 'kardan gelin'i süsledi

Pursaklar'da etkili olan kar yağışının ardından kuyumcu Dursun Altuntaş, altınları bu kez tezgah yerine iş yerinin önüne yaptığı "kardan gelin"le sergiledi.
Kuyumcunun altınları bu kez 'kardan gelin'i süsledi

Ankara'da sabahın erken saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışının ardından Pursaklar'da kuyumculuk yapan Altuntaş, karlı manzaraların vazgeçilmezi "kardan adam" yerine alışılmadık bir tasarıma imza attı.

İş yerinin önünde yaptığı "kardan gelin"i altın ziynet eşyalarıyla süsleyen Altuntaş, "kardan gelin"in kollarına 22 ayar bilezikler, boynuna 14 ayar özel tasarım kolye, göz yerine ise çeyrek altın yerleştirdi.

İş yerinin önünden geçen bazı vatandaşların "kardan gelin"le fotoğraf çektirdiği görüldü.

"Kar yağışını eğlenceye çevirmek istedik"
Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel kar yağışını eğlenceye çevirmek istediklerini ve "kardan gelin" yaptıklarını belirtti.

"Kardan gelin"in üzerine dükkandaki gerçek altınlardan taktıklarını dile getiren Altuntaş, "Takılardan taktık, bileziğiydi, kolyesiydi, küpesiydi, gözlerine çeyrek altın taktık. Bizim için de değişik bir anı oldu, bunu sergiledik üzerinde. Yoldan geçen vatandaşlar gelip fotoğraf çektirdi." dedi.

Altuntaş, görenlerden farklı tepkiler aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok değişik geldi herkese, 'Bunun birini bize takın.', 'Keşke bunun yerinde biz olsaydık.', 'Kardan gelin kadar olamadık.' gibi değişik tepkiler oldu. Kardan gelin yaptıktan sonra 'Üzerine bir şeyler takalım'a döndü iş. Altınlar belirli bir dönem durdu, fotoğraf çekilmek isteyenler için. Tabii bir risk sonuçta, başında bekledik, sonrasında tekrar geri topladık altınları."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "BELÇÖZ" Başkent’in yol, kaldırım ve üst geçitlerinde etkin olarak kullanılmaya başlandı22 Ocak 2022 Cumartesi 04:21
  • Yenimahalle, yarıyıl tatilinde de eğitime devam edecek22 Ocak 2022 Cumartesi 02:23
  • Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu açılış için gün sayıyor22 Ocak 2022 Cumartesi 00:25
  • Başkan Altınok, inşa edilen 3 sağlık ocağının ilkinin tamamlandığını duyurdu22 Ocak 2022 Cumartesi 00:24
  • Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere tohum desteği22 Ocak 2022 Cumartesi 00:22
  • Sincan Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi22 Ocak 2022 Cumartesi 00:21
  • Fatih Kütüphanesi’nde ‘Edebiyat Okuma Topluluğu’ kuruldu22 Ocak 2022 Cumartesi 00:20
  • Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis21 Ocak 2022 Cuma 14:23
  • Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu21 Ocak 2022 Cuma 09:15
  • Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nin tedavi cihazları yenilendi21 Ocak 2022 Cuma 04:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti