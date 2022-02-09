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Kuyumcunun kasasını, altındaki dere yatağından dükkana girerek çalmışlar

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren hırsızlık şüphelileri, altın dolu kasayı çalarak kaçtı.
Kuyumcunun kasasını, altındaki dere yatağından dükkana girerek çalmışlar

Hırsızlık olayı, 5 Ocak günü Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Gece yarısı 5 katlı binanın altından geçen dere yatağına giren hırsızlık şüphelileri, en alt katta kalan kuyumcu dükkanının hizasında durdu. İş yerinin beton zemininde delik açan şüpheliler, özel yapılan vitrin kasasına ulaştı. Şüpheliler bu kasayı da oksijenli tüple kesip, piyasa değeri 13 milyon lira olan 16 kilo altınla kaçtı. Şüpheliler, iş yerine dere yatağı altından girdikleri için güvenlik kameralarına yansımadı. 

İş yeri sahibi Turgay İsmailoğulları, "Sabah iş yerime geldiğim zaman dükkanı açtım. Alt kasalardaki altınları serdim. Ancak otomatik vitrin kasasını kaldırdığım zaman bir baktım hiç altın yok. Dükkanın altından dere yatağı geçiyor. Oradan bir delik açıp soymuşlar. Polise haber verdim. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar. 14-15 kiloluk bir zararımız mevcut. Türk parası olarak karşılığı 13 milyon lira" diye konuştu.

İlçede ilk kez böyle kuyumcu hırsızlığı yaşandığını belirten Doğubayazıt Kuyumcular Odası Başkanı Murat İsmailoğulları ise "Soyulan kuyumcu amcamın oğlu. Çok üzüldük. İlçemizde 34 kuyumcu bulunmakta. Bugüne kadar bir iki yüzük çalınmıştır. Onun dışında hiç böyle büyük bir olay yaşanmadı. DSİ'ye ait bu dere yatağının üzerinde 5 katlı bir bina bulunuyor. Alt katında da iş yerleri var. Dere yatağından gelen hırsızlar iş yerinin altını oyarak boşaltmışlar. Bu nedenle ne alarm çalmış ne de bir görüntüleri yansımamış. Tek dileğimiz zanlıların kısa sürede yakalanması. Yoksa bu olay diğer hırsızlara cesaret verecek ve uykularımız kaçacak" dedi.

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