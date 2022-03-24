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Kuzenini öldürüp yok kenarına atan kişi tutuklandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Şükrü Kelekli'nin (40) kuzeni Özgür Taylan Doğan, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutukladı.
Kuzenini öldürüp yok kenarına atan kişi tutuklandı

Olay, 23 Mart gecesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin incelemesinde hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak yaralarıyla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Şükrü Kelekli olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kelekli'nin bir araçtan yol kenarına atıldığını saptadı. Bunun üzerine takibe alınan aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirlendi. Afyonkarahisar'a giden ekipler, aracı kullanan Özgür Taylan Doğan'ı yakaladı. Kelekli'nin dayısının oğlu olduğu ortaya çıkan Doğan'ın, ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Özgür Taylan Doğan, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savclık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Doğan, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutukladı.

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