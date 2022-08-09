Kuzey Irak'ta büyük temizlik: MİT tek tek etkisiz hale getirdi!

MİT operasyonuyla PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Batman'ın Kozluk ilçesinde de biri turuncu kategoride 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.