Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son testinden birkaç gün sonra ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyareti öncesinde balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore ordusu Kuzey Kore’nin tanımlanamayan bir balistik füze ateşlediğini duyurdu.

Japonya ise Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgilere dayanarak bir balistik füze fırlatıldığını doğruladı ve gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen fırlatma, Güney Kore’nin Pyongyang'ın başka bir nükleer test gerçekleştirmeye yakın olduğu konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi.

3 GÜN ÖNCE DE FIRLATMIŞTI

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne geçtiğimiz pazar günü kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, kısa menzilli füze, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki North P'yongan bölgesinden yerel saatle 06.53'te fırlatıldı.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, 50 kilometre irtifaya ulaşan füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 400 kilometre seyrettiğini duyurdu.