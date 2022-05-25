  • BIST 2.390,08
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Kuzey Kore biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptı

Denemenin, Tokyo'daki "Quad" zirvesinin akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Kuzey Kore biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Başkanlığa göre, Pyongyang'ın Sunan bölgesinden yerel saatle 06.00'da 1 kıtalararası, 06.37 ve 06.42'de 2 balistik füze fırlatıldı.

İlk füze 550 kilometre irtifada 300 kilometre, ikinci füze ise 50 kilometre irtifada 750 kilometre seyrederek, ülkenin doğu kıyılarına düştü.

Üçüncü füzenin ise 20 kilometre irtifaya ulaşıp radardan kaybolduğu kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, füzelerin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirdi.

Bakan Kişi, "Füze denemeleri dahil Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin Japonya ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini" söyledi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, denemeleri "(Kuzey Kore'nin) yasa dışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkileri" olarak niteledi.

Denemelerin, Tokyo'nun ev sahipliğinde Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katıldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" zirvesinin akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 16. kez füze denemesi yapmış oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:47
  • İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:29
  • İstanbul'da 29 adrese uyuşturucu operasyonu25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:28
  • MGK yarın toplanacak25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27
  • Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:25
  • Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü24 Mayıs 2022 Salı 23:26
  • Menderes'in kâhyası; 27 Mayıs darbesini duyunca bayıldım24 Mayıs 2022 Salı 23:25
  • Dünyanın modern sualtı arkeoloji gemisi: 500 metre derinde robotlar kazı yapabilecek24 Mayıs 2022 Salı 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti