Kuzey Kore füze fırlattı: Japonya'da sığınaklara girme uyarısı!

Japonya, Kuzey Kore'nin bir füze fırlattığını açıklayarak, vatandaşlarına sığınaklara gitme uyarısı yaptı.

Japonya, Kuzey Kore'nin kendilerini hedef alan bir füze fırlattığını açıklayarak, vatandaşlarına sığınaklara gitme uyarısı yaptı. Japon medyasına göre, füze Hokkaido bölgesine doğru ilerliyor. Tüm dünya son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yarattığı korku ikliminde yaşarken, bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Japonya, Kuzey Kore'nin kendilerini hedef alan bir füze fırlattığını açıklayarak, vatandaşlarına sığınaklara gitme uyarısı yaptı. Japon medyasına göre, füze Hokkaido bölgesine doğru ilerliyor. Hükümet, ülkedeki herkesin derhal sığınaklara gitmeleri konusunda acil başlığıyla uyarı yayınladı.