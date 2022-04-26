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Kuzey Kore lideri Kim nükleer güçlerini geliştirme sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer güçlerini "maksimum hızda" geliştireceğini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim nükleer güçlerini geliştirme sözü verdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan habere göre Kim, Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pyongyang merkezinde düzenlenen askeri geçit törenini izledi.

Kim, kıtalar arası balistik füzelerin sergilendiği törende yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer güçlerini "maksimum hızda" geliştireceğini söyledi.

Nükleer kuvvetlerin temel misyonunun caydırıcılık olduğunu ifade eden Kim, "Ancak topraklarımızda istenmeyen bir durum ortaya çıkarsa nükleer kuvvetlerimiz, tek bir görevle sınırlandırılamaz. Eğer herhangi bir güç, temel çıkarlarımıza müdahale etmeye çalışırsa nükleer güçlerimizin ikinci görevini yerine getirmekten başka seçeneği olmayacaktır." dedi.

KCNA'nın haberinde, geçit töreninde Kuzey Kore'nin bilinen en büyük kıtalararası balistik füzesi olan Hwasong-17'nin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Yonhap haber ajansı, uydu görüntülerine göre, geçit töreninin yaklaşık 20 bin asker ve 250'den fazla askeri teçhizat içerebileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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