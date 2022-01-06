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Kuzey Kore 'yeni tip hipersonik füze' denemesi yaptığını bildirdi

Kuzey Kore'nin dün "yeni tip hipersonik füze" denemesi yaptığı bildirildi.
Kuzey Kore 'yeni tip hipersonik füze' denemesi yaptığını bildirdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde dün sabah denenen füzeye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre dün sabah denemesi yapılan füzenin "yeni tip hipersonik" olduğu ve denemenin başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Haberde, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste başarılar stratejik öneme sahip ki devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar" ifadesi kullanıldı.

KCNA, 8 Ocak'ta yeni yaşına girecek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeyi izlediğine ilişkin bilgi vermedi.

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, füze denemesinin yapıldığı anın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

WPK Merkez Komitesinin söz konusu denemenin sonucundan "büyük memnuniyet" duyduğu aktarıldı.

ABD ve Güney Kore görüştü
Ses hızından 5 kat daha hızlı seyir süratine sahip hipersonik füzelerin, mevcut füze önleme sistemlerince durdurulmasının zor olduğu kaydediliyor.

Japon Kyodo ajansı, bu tür füzelere "nükleer başlık monte edilmesi halinde" Japonya ve Güney Kore'nin "güvenlik sorunuyla" yüzleşebileceğini aktardı.

Güney Kore Genelkurmayı dün yerel saatle 08.10'da Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Jagang bölgesinden füze fırlatıldığını bildirmişti.

Denemeye ilişkin ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore Özel Temsilcileri Sung Kim ile Noh Kyu Duk telefonda görüş alışverişinde bulundu.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Balistik füze olduğu görünen unsurun Kuzey Kore'nin iç bölgesinden Japon Denizi yönüne doğru fırlatıldığını" belirtmişti.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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