  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 29 °C
»

Kuzey Kore'nin 2 balistik füze ateşlediği bildirildi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.
Kuzey Kore'nin 2 balistik füze ateşlediği bildirildi

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, son 2 fırlatmayla Kuzey Kore, bir haftadan kısa süre içinde 4 kere "provokasyon" füzesi ateşledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden 06.45 ila 07.03 saatlerinde 2 fırlatma tespit ettiğini belirtti.

JCS'nin açıklamasında, "Kuzey Kore'nin son balistik füzeleri, yalnızca Kore Yarımadası'nda değil, aynı zamanda uluslararası toplumda da barışı baltalayan ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olan önemli bir provokasyon eylemidir." ifadesine yer verildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 29 Eylül'de iki balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kyodo ajansına göre ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'ın son 9 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 16 bin düzensiz göçmen kurtarıldı01 Ekim 2022 Cumartesi 12:16
  • Bulgaristan seçimlerine Türkiye'den yüksek katılım bekleniyor01 Ekim 2022 Cumartesi 12:16
  • Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı01 Ekim 2022 Cumartesi 11:21
  • Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yaklaşık yüzde 20 arttı01 Ekim 2022 Cumartesi 11:18
  • Sosyal konut projesine gençlerden büyük talep!01 Ekim 2022 Cumartesi 11:12
  • Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi01 Ekim 2022 Cumartesi 10:09
  • Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama01 Ekim 2022 Cumartesi 10:07
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir01 Ekim 2022 Cumartesi 10:04
  • Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi01 Ekim 2022 Cumartesi 10:03
  • Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Isparta'da ziyaretlerde bulundu01 Ekim 2022 Cumartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti