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KYK yurtlarıyla ilgili Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama: 80 bin yatak boş

KYK yurtlarının doluluk oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " "Yurt kapasitemiz talebin üstünde. Şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş" dedi.
KYK yurtlarıyla ilgili Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama: 80 bin yatak boş

Kira fiyatlarının artış gösterdiği bu dönemde öğrenciler için KYK yurtlarının önemi artarken, yurt kapasiteleriyle açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, 80 bin yatağın boş olduğunu dile getirdi.

KAPASİTE TALEBİN ÜZERİNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğretim yurtlarında doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Yurt kapasitemiz talebin üstünde. İlk süreçlerde öğrencilerin gençlik dönemi 'birkaç ay yurtta kalayım, sonra duruma bakarım' mantığı genellikle olan bir şey. Ama şu anda yurtlarımızda 746 bin yatağın 80'bini boş. Bazı günlerde YÖK kontenjanı artırıyor; o zaman talep artıyor, ona göre ihtiyaca göre gereken aksiyonu alıyoruz. Ama altyapımızın bu anlamda çok güçlü olduğunu söylemek istiyorum" dedi.KYK Yurdu
KYK Yurdu

"İHTİYAÇ OLMAYAN YERE YURT YAPMAK MAKUL DEĞİL"

Bakan Kasapoğlu, '8 milyon öğrencimiz var, 8 milyon kapasitemiz olması lazım' mantığının doğru olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Zaten talep belli. Geçtiğimiz yıl 600 binler civarında bir talep vardı. Onu en güzel şekilde yönettik. Yurtlarla ilgili hizmet politikamız ve standartlarımız her geçen gün artıyor. Kapasiteyi ihtiyacı göre; çünkü ihtiyaç olmayan yere yurt yapmak makul değil, güçlendiriyoruz" dedi.
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